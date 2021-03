PSD emite voto de saudação Pelo Dia Nacional do Estudante

O grupo parlamentar do PSD, eleito à Assembleia Legislativa da Madeira, deu entrada de um voto de saudação a todos os estudantes madeirenses, pelo Dia Nacional do Estudante. Para o PSD, "a Autonomia permitiu a que, na Região, tivesse lugar uma visão interclassista da sociedade, em que a Escola se assume como pedra angular de uma sociedade dinâmica".

O Dia Nacional do Estudante é assinalado desde 1987 e tem por objectivo lembrar as lutas por que passam os estudantes.

"Contudo, o Estudante Madeirense, em particular, sofre, ainda, com alguns obstáculos, pelo que assinalar esta efeméride ganha relevante sentido na nossa Região Autónoma. Veja-se, no ensino superior, a ausência da regulamentação do subsídio social de mobilidade, a não inclusão da Madeira no modelo de Passe sub-23 ou a ausência de compromissos para a definição de uma estratégia de cooperação necessária, por parte do Governo da República, nas operações de financiamento necessárias para tornar o Ensino Superior Público mais competitivo nas Regiões Autónomas, em especial, na Madeira, por exemplo", refere nota do partido.

Indica ainda que algumas lacunas acabaram por ser colmatadas pelo Governo Regional, nomeadamente com o Programa Estudante InsuLar, o passe social combinado, o passe sub-23,... " asseguradas nos sucessivos Orçamentos Regionais, garantia contínua de que, na Região Autónoma da Madeira, há valorização dos mais jovens e daqueles que, cá ou lá fora, lutam, através dos estudos, pelos seus sonhos".

"Não podemos deixar de salientar, ainda assim, que, na Madeira, o Estudante tem, ao seu dispor, uma escola inclusiva e está integrado numa comunidade que o irá tornar mais competente, mais preparado e mais solidário, pois é a escola meio primordial para reduzir assimetrias e atingir a justiça social", indica a mesma nota.

"O Grupo Parlamentar do PSD saúda, assim, os Estudantes madeirenses, destacando o mérito e o talento dos seus percursos académicos, consciente da importância que os mesmos terão numa sociedade mais coesa, justa, livre, próspera e, acima de tudo, mais autónoma", termina.