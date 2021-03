Webinar aborda 'Alimentação e a COVID-19'

É já no próximo dia 22 de Março (segunda-feira), entre as 9h30 e as 12 horas, que se realiza a segunda parte do webinar sobre o tema 'Alimentação e a COVID-19', uma iniciativa da Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura (ERPASS).

Este 4.º encontro digital promovido pela ERPASS será moderado pela nutricionista na Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, Joana Silva e contará com a presença de quatro oradores, nomeadamente dos nutricionistas do SESARAM, Liliane Costa ("Insegurança alimentar da população da RAM em contenção social" e Alison Jesus ("Alimentação saudável a baixo custo", da nutricionista da DRE, Vanessa Andrade ("Dicas para reduzir o desperdício alimentar") e do nutricionista do ISSM, Pedro Silveira ("Dar com saber, alimentar para viver").

A inscrição no webinar é gratuita, com transmissão em direto no Youtube, que poderá ser revisitada após a inscrição (será enviado para o e-mail indicado, aquando da inscrição, o link da emissão online). A inscrição pode ser feita em: http://apps.iasaude.pt/WEBINAR/alimentacao_covid19_p2/