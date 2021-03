Conversar sobre agricultura e alimentação no Conservatório

Paulo Santos, director regional da Agricultura e Regina Pereira, engenheira e formadora na mesma direcção são os convidados da próxima edição do ‘À conversa com...’, a 16 de Março, iniciativa organizada pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. ‘Descubra caminhos para a saúde e o bem-estar’ é o mote para a conversa e para a apresentação do livro ‘Fomento da fruticultura na Madeira’, de Joaquim Vieira Natividade.

A iniciativa está integrada no Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE), e é organizada pelo Serviço educativo da Biblioteca das Artes e pelo Serviço de Psicologia e Orientação e o Departamento Sociocultural e Científico, dando início a um ciclo de conferências do projeto ‘Saúde e Bem-Estar’, no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento.

Como em edições anteriores, os convidados começam a conversa a partir da apresentação de um livro . E desta vez, pretende também debater questões relacionadas com a produção dos alimentos agrícolas na Região, melhores opções de compra e locais de vendar. Isto, além dos impactos da utilização de químicos na agricultura na saúde. No final, o público poderá fazer perguntas, havendo espaço para uma discussão com os convidados.

O Serviço Educativo organiza, pelo quarto ano consecutivo, esta actividade. Embora esta seja uma temática do interesse global da população, devido à actual situação, esta sessão será apenas para os alunos. Os convidados podem ir à sala de aula dos cursos profissionais, no Polo de São Martinho, pelas 10 horas.

Nota sobre o autor do livro:

Joaquim Vieira Natividade nasceu em Alcobaça, a 22 de Novembro de 1899. É engenheiro agrónomo (1922) e engenheiro silvicultor (1929), pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, onde foi professor catedrático a partir de 1933. Em Londres especializou-se em genética e citologia. Fundou e dirigiu o Departamento de Pomologia da Estação Agronómica Nacional, o Centro Nacional de Estudos e Fomento da Fruticultura e a Estação de Experimentação Florestal do Sobreiro.

Publicou mais de uma centena de trabalhos científicos, que abarcam os mais variados sectores do mundo agroflorestal, desde a subericultura à viticultura, da olivicultura à cultura do castanheiro e à horticultura. Foi uma autoridade mundial no campo da subericultura. Deve-se-lhe a implantação em Portugal de uma verdadeira fruticultura moderna. Foi membro de diversas instituições científicas nacionais e estrangeiras como a Real Academia de las Ciencias Fisicas, Exactas y de la Naturaleza de Espanha, a American Association for the Advancement of Science, da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, da Associação Central da Agricultura Portuguesa e da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, tendo sido condecorado, pela Presidência da República, com o Grande-Oficialato da Ordem do Mérito Agrícola (1951). Foi ainda autor do filme ‘Flores, mundo de beleza’, a que foram atribuídos vários prémios nacionais e o Diploma de Honra no 4º Concurso Internacional do Filme sobre Temas Florais (Trieste, Itália, 1963). FMorreu em Alcobaça, em 19 de Novembro de 1968.