SESARAM e Liga contra o Cancro promovem webinar

O SESARAM e o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realizam um webinar, denominado "Tenho cancro colorretal. E agora?", no âmbito do "Março Azul - campanha de sensibilização contra o Cancro Colorrectal", que decorre no mês dedicado, internacionalmente à sensibilização desta patologia.

A primeira sessão deste webinar decorre a 11 de março, quinta-feira, entre as 17 e as 18h30, e conta com a Maria Olim de Sousa como moderadora e com os seguintes Palestrantes: Vítor Neves (EUROPACOLON); Priscila Setim (Medicina Geral e Familiar); Catarina Rodrigues (Cirurgia Geral do SESARAM); Marta Gouveia (Nutricionista, LPCC).

Com este webinar pretende-se fazer uma abordagem multidisciplinar ao papel da Europacolon, como o doente deve encarar o diagnóstico, a doença e o tratamento, e ao papel da nutrição na prevenção e recuperação.

De referir que esta é uma das várias acções formativas e informativas a profissionais, doentes, população em geral, assim como atividades lúdicas de sensibilização, entre elas uma Corrida Virtual, que serão levadas a cabo ao longo deste mês, no sentido de sensibilizar para a prevenção do Cancro Colorrectal.