Madeira SAD e Sports 'montam' oficinas no norte

As formações do Madeira Andebol SAD e do CS Madeira, comandadas pelos técnicos António e Marco Freitas respectivamente, tem estado esta semana a trabalhar no Norte de Portugal continental, isto depois de terem regressado às competição no Campeonato Nacional da I Divisão.

No caso do Madeira SAD, a equipa contou com todo o plantel disponível, enquanto que no Sports Madeira, registe-se a ausência das suas mais influentes jogadoras: Cláudia Aguiar, Cataria Ascensão, Rosa Gonçalves e Sara Sousa.

Neste particular registe-se a colaboração da da Câmara Municipal da Maia que facilitou a utilização dos recintos às equipas da Região. O Madeira SAD tem vindo a treinar no Pavilhão da Moreira na Maia e o CS Madeira tem estado a usar o recinto do Académico de Pedras Rubras.