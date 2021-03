Benfica obrigado a vencer Belenenses SAD para não perder 'comboio' da frente

O Benfica persegue uma vitória na visita ao Belenenses SAD, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que lhe permita manter distâncias para Sporting e FC Porto e pressionar o Sporting de Braga.

A equipa treinada por Jorge Jesus, que venceu apenas dois dos últimos oito jogos no campeonato, procura não deixar escapar ainda mais o Sporting na liderança, mas, acima de tudo, manter-se na corrida pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Caso se imponha aos 'azuis', o Benfica recoloca-se a 13 pontos do rival lisboeta e a três do FC Porto, que no sábado ultrapassou o Sporting de Braga no segundo lugar, o último que proporciona a entrada direta na 'Champions' (o terceiro posto obriga a disputar uma pré-eliminatória de acesso).

Um novo triunfo sobre o Belenenses SAD (derrotado na primeira volta, no Estádio da Luz, por 2-0), permite também aos 'encarnados' reduzirem para um ponto o atraso para os bracarenses, que encerram a 22.ª ronda na terça-feira, com a receção ao Vitória de Guimarães.

O Braga foi relegado, provisoriamente, para o terceiro lugar pelo FC Porto, que no sábado venceu por 2-0 no estádio do Gil Vicente, respondendo ao triunfo alcançado na véspera pelo Sporting na receção ao Santa Clara, por 2-1, e mantendo-se a 10 pontos de distância do líder invicto.