A Universidade da Madeira (UMa) volta a apostar nas distinções Alumni, prémios que distinguem e homenageiam anualmente até três diplomados pela UMa, num curso conferente de grau (licenciaturas, mestrados ou doutoramentos) ou num curso técnico superior profissional, que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e/ou conduta cívica.

O regresso surge um ano depois de terem sido cancelados devido à pandemia da Covid-19 e a UMa convida agora cada um dos seus estudantes, antigos estudantes, docentes ou funcionários não docentes a apresentar uma proposta de distinção de um(a) diplomado(a) da UMa que, independentemente da geração a que pertença, se destaca como um exemplo para os seus pares e para a sociedade, contribuindo desta forma para a consolidação da imagem da Instituição como uma Universidade de referência.

A proposta deve ser enviada até 31 de Março para o endereço electrónico [email protected] Cada proponente deve indicar o seu nome completo e número de identificação, bem como o nome e nota biográfica do(a) diplomado(a) que propõe que seja distinguido(a).

Os dados pessoais do(a) proponente serão utilizados pelo Júri apenas para efeitos da Distinção Alumni e será garantido o seu anonimato.

As propostas serão apreciadas pelo Júri, durante o mês de Abril, de acordo com o regulamento, e as distinções serão entregues em Maio na cerimónia anual de comemoração do dia da UMa.

Recorde-se que na edição de 2019, a primeira na história da instituição de ensino superior madeirense, a distinção foi atribuída a Cátia Ornelas, Jorge Carvalho e Leonardo Jardim.