CMF celebra Dia do Pai no Museu Henrique e Francisco Franco

A Câmara Municipal do Funchal vai promover, na próxima sexta-feira, dia 19 de Março, no Museu Henrique e Francisco Franco, uma iniciativa cultural dedicada a pais e filhos, e que pretende assinalar as celebrações do Dia do Pai.

A iniciativa é direccionada para pais com crianças até aos 10 anos de idade e prevê uma visita em família ao museu, sob a orientação e acompanhamento de um elemento do Serviço Educativo municipal que dará a conhecer a história e a colecção dos irmãos Franco. Posteriormente, será realizado um jogo didáctico com questões sobre o conteúdo da visita e as obras de arte expostas.

A Autarquia pretende desta forma convidar todas famílias a comemorarem esta data de uma forma especial, proporcionado uma experiência diferente, dinâmica e divertida que, para além de deixar memórias felizes, será bastante enriquecedora tanto para os pais como para os filhos.

Devido às restrições impostas por conta da crise pandémica não está permitida a presença de mais de 5 pessoas no interior do museu, sendo que, neste sentido, os grupos serão compostos apenas por 3 pessoas (pai e filho/os). As visitas são gratuitas e decorrem ao longo de todo o dia. Os interessados devem realizar marcação prévia através do endereço de e-mail [email protected].