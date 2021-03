Nacional e Marítimo defrontam-se em dérbi decisivo

O Nacional e o Marítimo vão protagonizar hoje mais um dérbi insular, num ano em que as duas equipas lutam para escapar aos lugares de descida da I Liga de futebol.

Na partida que vai abrir a 23.ª jornada da prova, os 'alvinegros' são anfitriões dos 'verde rubros' numa altura em que até estão melhor do que os seus rivais do Almirante Reis, estando atualmente no 13.º lugar, com 21 pontos, num ano em que regressaram ao convívio com os 'grandes'.

Do outro lado, surge um Marítimo com uma época para esquecer, ocupando o último lugar, com 18 pontos, e que vai estrear o terceiro treinador da temporada, o espanhol Julio Velázquez, antigo treinador de Vitória de Setúbal e Belenenses, e que rendeu esta semana o brasileiro Milton Mendes.

A partida está agendada para as 20:30, no estádio da Madeira, e vai ser dirigida por Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 mar:

Nacional -- Marítimo, 20:30

- Sábado, 13 mar:

Farense - Belenenses SAD, 15:30

Santa Clara -- Portimonense, 17:00 locais (18:00, em Lisboa)

Benfica -- Boavista, 18:00

Tondela -- Sporting, 20:30

- Domingo, 14 mar:

Moreirense - Rio Ave, 15:00

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 17:30

FC Porto - Paços de Ferreira, 20:00

- Segunda-feira, 15 mar:

Famalicão - Sporting de Braga, 20:15