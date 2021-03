Problemas no nó de Santo António

Se está na estrada e vai no sentido Santa Cruz - Ribeira Brava, atenção que na Via Rápida há alguma demora na zona do nó de Santo António, onde uma viatura da Via Litoral está a proceder a intervenção junto de pelo menos duas viaturas.

Esta situação poderá significar um acidente ou uma avaria, mas o que é certo que a esta hora (7h30), o trânsito começa a congestionar-se precisamente na entrada para a via rápida naquela zona. Mas, não só, a fila de viaturas começa a afectar outras saídas, nomeadamente quem quer sair em Santo António.

De resto em toda a extensão daquela que é a principal via rodoviária da Madeira não há grandes demoras, com o trânsito a circular com normalidade.

A cidade começa a acordar, a hora de entrada nas escolas e no trabalho também se aproxima, por isso é natural que o tráfego rodoviário se intensifique com congestionamentos nalgumas das principais artérias do Funchal e de acesso ou saída da via rápida.

Entretanto, a esta hora (7h50) a situação no nó de Santo António foi normalizada, sendo certo que chegou a afectar uma extensão considerável daquela via, pelo menos até ao túnel dos Marmeleiros.