Um simples desejo

Boa noite!

No Dia da Liberdade da Informação, mais do que votos de louvor ou de congratulação dirigidos aos que nos meios de comunicação têm como missão partilhar o maior número de dados para que, quem com eles se cruza, possa fazer escolhas conscientes e avisadas, partilho um desejo colectivo: que nenhum governo, organismo público e entidades obrigadas a prestar contas aos cidadãos bloqueie acesso a provas, fuja às perguntas e negue as evidências.

Um desejo simples e que pode contribuir para fortalecer a democracia, o escrutínio saudável dos poderes e a cidadania empenhada na transparência, no combate à corrupção e na verdade.

Todos têm direito a saber a causa das coisas. Escondê-la é perpetuar o que em cada instante tem aprisionado a humanidade.