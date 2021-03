PS-Funchal critica estado de becos, viadutos e ribeira em Santo António

A concelhia funchalense do PS-Madeira visitou esta manhã os sítios do Vasco Gil e dos Moinhos, em Santo António, tendo manifestado o seu compromisso em defender os problemas reportados pelos residentes, os quais "deveriam ser – e não são – atendidos pela junta de freguesia local e pelo Governo Regional".

Os socialistas depararam-se com "alguma negligência no cuidado de alguns becos, bem como com falta de segurança nos viadutos construídos para atravessar a ribeira".

No entender do presidente da concelhia, Gonçalo Jardim, a segurança "poderia ser garantida pela junta de freguesia, mas também por intervenção do responsável pela construção das infra-estruturas, neste caso o Governo Regional".

Gonçalo Jardim alertou ainda para o facto da ribeira que percorre as zonas do Vasco Gil e Moinhos necessitar de uma intervenção "de modo a ficar preparada para as intempéries que possam, eventualmente, ocorrer".