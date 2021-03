EUA autorizam venda de componentes de submarinos a Taiwan

Os Estados Unidos autorizaram a exportação para Taiwan de componentes para o fabrico local de submarinos, anunciou hoje o ministro da Defesa taiwanês.

Falando no Parlamento taiwanês, o ministro Chiu Kuo-cheng adiantou que os componentes em causa incluem sonares digitais, periscópios e sistemas de combate integrado.

Citado pela imprensa Radio Taiwan International, Chiu disse ainda que não está definida a data para Taiwan receber o equipamento, dado que existem ainda procedimentos a cumprir.

Taiwan, cuja soberania é reclamada pela China, começou no ano passado a construção de submarinos, prevendo-se que o primeiro seja concluído até 2024 e que uma frota esteja disponível em 2025.

Os Estados Unidos e Japão acusaram hoje a China de agir de forma "incompatível com a ordem internacional" e denunciaram em particular as atividades militares de Pequim na região do Pacífico.

Num comunicado conjunto divulgado após a reunião entre o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, com seus homólogos japoneses Toshimitsu Motegi e Nobuo Kishi, os responsáveis dos dois países alertaram que "o comportamento da China, quando incompatível com a ordem internacional existente, apresenta desafios políticos, económicos, militares e tecnológicos".

O Japão e os Estados Unidos também destacaram "a importância da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan" e expressaram "séria preocupação" com as "atividades perturbadoras na região" realizadas pela guarda costeira chinesa.