easyJet antecipa venda de viagens para o Verão de 2022

A easyJet iniciou esta terça-feira a venda de viagens para o Verão de 2022, e coloca antecipadamente toda a sua programação de voos para permitir as reservas com tempo e a preços mais baixos.

Os voos entre 1 de Junho a 30 de Setembro de 2022 já se encontram à venda e estão disponíveis para centenas de destinos. Assim, os clientes têm a possibilidade de reservar com antecedência as viagens para o próximo Verão ou remarcar as férias que não aproveitaram este ano devido à pandemia.

Todos os clientes que reservam voos com a easyJet beneficiam de políticas flexíveis, o que significa que podem reservar agora as suas viagens para o final deste ano com a confiança de que, se os seus planos mudarem, as suas reservas também poderão ser alteradas. Através desta flexibilidade, os clientes podem ainda mudar os voos reservados para esta Primavera para o Verão.