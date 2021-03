UMa promove formação em AutoCad

A Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira (FCEE-UMa), com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), organiza, nos dias 23, 24 e 26 de Abril, um curso de formação em Software Autodesk AutoCad.

A formação será orientada por Rui Alexandre Castanho, da Universidade da Dąbrowa Górnicza, Polónia, e é dirigida a docentes, alunos e antigos alunos do Departamento de Engenharia Civil e Geologia da UMa, e a profissionais de arquitectura, planeamento, engenharia e construção da RAM, com interesse neste programa de software de desenho assistido por computador.

Esta acção irá decorrer, entre as 18 horas e as 22h30, nos dias 23 e 26 de Abril, e das 09 às 19 horas, no dia 24 de abril, tendo a duração total de 16 horas, divididas por oito módulos temáticos: Introdução ao Autocad, Conceitos gerais de CAD, Desenho 2D, Tabelas e referências externas, Cotação de desenhos em CAD, Propriedades dos objetos e comandos de revisão, Layouts, e Introdução ao desenho 3D.

As inscrições decorrem até ao dia 13 de Abril, mediante o preenchimento do formulário online, disponível em http://cda.uma.pt. A realização do curso está sujeita à inscrição mínima de 12 participantes.