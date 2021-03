Formação para a segurança e prevenção de riscos na escola

No âmbito da educação para a segurança e prevenção de riscos na escola, a Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Cruz de Carvalho realizou uma acção de formação para todos os alunos do 1.º ciclo, promovida pelos docentes Rogério Queiroz (director) e professor Emanuel Escórcio (delegado de segurança) em parceria com o SESARAM.

A formação, a prevenção das infecções e o uso da máscara na escola foi coordenada pela médica anestesista Sofia Muller e pelos médicos internos da especialidade, Henrique Gouveia, Sofia Reynolds, Beatriz Gonçalves e Francisco Machado.

Os alunos aprenderam a lavagem correcta das mãos, os cuidados a ter durante a tosse e o espirro, o uso correcto da máscara facial e o distanciamento físico, gestos essenciais na época de pandemia que vivemos.

Esta acção, à semelhança de outras promovidas pela escola, contribui para uma melhor literacia dos alunos promovendo a cidadania.