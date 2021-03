Porque a cultura não pode esmorecer, nem em Portugal, nem pelo Mundo, nesta ‘Hora da Boa Vida’ fique a conhecer mais sobre o Museu do Vaticano. As visitas virtuais têm sido uma das apostas para aqueles que não prescindem de ‘viajar’.

O site do museu apresenta-lhe vários conteúdos, sejam fotografias, vídeos e muita informação sobre as obras de arte. Desde os murais e até tapeçarias, os quadros e as estátuas são apresentados com informação muito detalhada.