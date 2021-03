Hoje é notícia em Portugal e no Mundo

Os portugueses Pedro Pichardo e Patrícia Mamona estão entre os principais favoritos nas finais do triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, que terminam hoje em Torun, na Polónia.

De manhã, a partir das 09:50, disputa-se a final masculina, em que Pichardo é claramente o grande candidato à medalha de ouro. De tarde, com hora marcada para as 16:20, Mamona entra em cena como muito provável conquistadora de medalha.

O luso-cubano Pedro Pichardo já competiu em Campeonatos do Mundo por Portugal, mas em provas continentais esta é uma estreia, e todas as apostas apontam para que chegue ao ouro, por ser o líder europeu do ano, com 17,36 metros, e também por ter sido o único na qualificação a passar os 17 metros.

Patrícia Mamona venceu a qualificação com um salto de 14,43 metros, a um centímetro do recorde nacional, e é a segunda europeia do ano, tendo como principal adversária a grega Paraskevi Papachristou, vice-campeã em 2019 (quando a portuguesa foi quarta) e líder europeia com 14,60 metros, que saltou 14,39 metros na qualificação.

A espanhola Ana Peleteiro, campeã há dois anos com 14,73 metros, também estará na final.

Na jornada final dos Europeus competem mais duas portuguesas, ambas nos 60 metros: Lorene Bazolo e Rosalina Santos, mas a tarefa das duas velocistas não será fácil, tendo de superar as suas melhores marcas deste ano para ir às semifinais.

Lorene Bazolo corre logo na primeira série (9:18) e Rosalina Santos na quarta série (9:42). Passam às semifinais as quatro primeiras de cada uma das cinco séries e os quatro melhores tempos seguintes.

Hoje, também é notícia

CULTURA

O Teatro Nacional São João, no Porto, está a assinalar o fim das comemorações do centenário do edifício-sede com iniciativas 'online', entre as quais a estreia de "À Espera de Godot", de Samuel Beckett, pelo encenador Gábor Tompa.

A estreia está marcada para as 19:00 de hoje com transmissão em direto realizada por Luís Porto. A peça junta atores que fazem parte do elenco "quase" residente do São João.

Antes, às 12:00, é possível assistir a uma entrevista a Gábor Tompa nos canais digitais do teatro.

Esta produção própria é uma das iniciativas de um programa virtual de dois dias que arrancou no sábado com uma conversa sobre o espetáculo "Exatamente Antunes" e termina hoje às 22:00 com "O Balcão", espetáculo encenado pelo diretor artístico do São João, Nuno Cardoso.

DESPORTO

O Moreirense pode isolar-se no sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, caso vença no estádio do 'aflito' Marítimo, em jogo da 22.ª jornada do campeonato, que é liderado pelo Sporting.

A equipa de Moreira de Cónegos procura quebrar a série de três encontros seguidos sem vencer no campeonato e capitalizar a derrota sofrida na sexta-feira pelo Santa Clara no estádio do Sporting, por 2-1, para ultrapassar os açorianos na sétima posição.

O Marítimo atravessa uma fase ainda mais negativa, pois não vence na I Liga há sete jornadas, o que 'atirou' a equipa madeirense para a zona de despromoção, e será também sob o signo da luta pela permanência no escalão principal que se disputará o outro jogo marcado para hoje, entre Rio Ave e Farense.

O Sporting continua invicto no comando da prova, com 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto, que no sábado desalojou, provisoriamente, o Sporting de Braga do segundo lugar, ao impor-se por 2-0 no estádio do Gil Vicente.

O Braga está a 12 pontos dos 'leões' e o Benfica a 16 do rival lisboeta, mas os 'arsenalistas' e os 'encarnados' têm menos um jogo realizado, a cumprir na terça-feira, ante o Vitória de Guimarães, e na segunda-feira, frente ao Belenenses SAD, respetivamente.

SOCIEDADE

Passageiros provenientes do Brasil e do Reino Unido que façam escala noutros países estão desde a meia-noite obrigados a apresentar um teste negativo para o novo coronavírus e ao cumprimento de 14 dias de isolamento profilático.

O Ministério da Administração Interna (MAI) informou no sábado que, até às 23:59 de 16 de março, "os passageiros de voos com origem inicial no Reino Unido ou no Brasil e que apenas tenham feito escala ou transitado em aeroportos de países cujo tráfego aéreo com destino a Portugal se encontra autorizado estão obrigados, cumulativamente", a cumprirem estas duas imposições.

As regras constam de um despacho que, segundo o MAI, assegura a igualdade de tratamento entre passageiros cuja viagem se inicia no Reino Unido ou no Brasil e aqueles que chegam a Portugal continental em voos diretos das mesmas origens, com natureza humanitária e para efeitos de repatriamento, e que já tinham de cumprir ambas as imposições.

Os passageiros têm de apresentar comprovativo de teste RT-PCR negativo para o SARS-CoV-2 realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, com exceção das crianças que não tenham completado 24 meses de idade".

Cumulativamente, terão de "cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países de destino final em local próprio no interior do aeroporto", explica o MAI.

Até 16 de março estão suspensos todos os voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido, sendo apenas permitidos voos humanitários e de repatriamento.