Sporting de Fátima Pinto na final da Taça da Liga

O Sporting, da madeirense Fátima Pinto qualificou-se hoje para a final da Taça da Liga em futebol feminino, após vencer o Sporting de Braga, das madeirense Laura Luís e Erica Costa, por 2-1, no segundo encontro das meias-finais que se disputou na Academia de Alcochete.

Com um golo em cada metade do encontro, por Nevena Damjanovic (30 minutos) e Ana Capeta (70), as 'leoas' levaram de vencida as bracarenses e garantiram a presença no jogo decisivo, frente ao Benfica, que se disputa em 17 de março, em local a designar pela Federação Portuguesa de Futebol.

As 'leoas' adiantaram-se primeiro, por Nevena Damjanovic (30), num lance de bola parada em que a defesa central apareceu solta de marcação, na zona da meia-lua, a rematar de primeira, ao ângulo superior esquerdo, após livre cobrado de forma rasteira por Joana Marchão.

Ainda antes do reatamento do encontro, Laura Luís rendeu a lesionada Hannah Keane e acabou por 'assinar' o golo do empate (42), também com um remate de primeira, na conclusão de um contra-ataque iniciado num corte de Regina Pereira, sobre o lado direito, e conduzido por Myra Delgadillo.

A segunda parte arrancou com as minhotas mais ofensivas, mas sem conseguirem desmontar a combativa defesa do Sporting, que acabou por chegar à vitória com um golo de cabeça de Ana Capeta (70), a corresponder da melhor forma a um cruzamento, no lado esquerdo, de Raquel Fernandes.

O Sporting de Braga ainda foi à procura do empate que permitisse, pelo menos, levar o encontro para prolongamento, mas teve pouco discernimento no último terço do terreno e as 'leoas' foram-se mostrando à altura de resolver o 'chuveirinho' nos minutos finais.