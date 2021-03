Câmara de Lobos combate o sedentarismo dos mais velhos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta esta quinta-feira, um programa direccionado para os utentes do Centro de Dia do Estreito de Câmara de Lobos, uma vez que os tempo actuais os deixam "sujeitos a uma maior vulnerabilidade face à inactividade física associada", escreve a CMCL em comunicado.

"Desde o encerramento das actividades do Centro de Dia, os técnicos têm acompanhado diariamente os utentes por via telefónica, sendo que o incentivo à prática de exercício físico autónomo é também uma das áreas trabalhadas aquando desses contactos", lê-se na mesma nota.

De acordo com a vice-presidente, Sónia Pereira, citada no comunicado, “trata-se de uma estratégia do município de Câmara de Lobos para incentivar o cumprimento das recomendações da Organização Mundial de Saúde para a Actividade Física (AF) e Comportamento Sedentário, promovendo a prática autónoma de actividade física, de forma segura, eficaz e prática, com benefícios para todos os munícipes.”

A iniciativa engloba também o lançamento de um guia de recomendações para a actividade física sénior e a publicação semanal, nas redes sociais da autarquia, de informações e dicas úteis para a população sénior do concelho.