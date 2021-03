Albuquerque recusa-se a falar de candidatura de Calado à CMF

Miguel Albuquerque recusa-se a falar sobre a provável candidatura de Pedro Calado à Câmara Municipal do Funchal. Questionado sobre a consequência dessa candidatura para o governo, o presidente colocou-a no âmbito autárquico e disse que sobre isso falará mais à frente, sem precisar quando.

Albuquerque falava aos jornalistas no âmbito da cerimónia que assinalou os 108 anos da Guarda Florestal e que decorreu na Quinta Vigia.

Albuquerque, em nome do Governo, agradeceu também o trabalho de Idalino Vasconcelos na Câmara do Porto Santo e disse que a saída acontece por vontade do próprio.