CMF esclarece que convite a Rigo 23 "nunca foi retirado" ou "tratado como um equívoco"

O Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF) esclarece que o convite a Rigo 23 para ser Comissário da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027 "nunca foi retirado, muito menos tratado como um equívoco", na sequência de uma notícia de hoje do Funchal Notícias.

A autarquia explica, através de um comunicado de imprensa, que "convidou Rigo 23 para ser Comissário da candidatura, assumindo o papel de embaixador da mesma, e funções enquanto mandatário perante os agentes culturais, a sociedade e a União Europeia", aliás, conforme noticiou o DIÁRIO no ano passado.

No entanto, segundo a CMF, "a visão de Rigo 23 para as funções a assumir revelou dissonante daquela que lhe tinha proposto, uma vez que o artista em causa pretendia prestar serviços de coordenação da candidatura e criar uma equipa para o efeito, o que nunca esteve em cima da mesa, nem fez parte do convite efectuado pela autarquia".

"Assim sendo, em nenhum momento a CMF retirou o convite que havia efectuado a Rigo 23. Aquilo que se verificou foi uma recusa por parte deste em assumir o papel de Comissário nas condições que a CMF propôs, o que a autarquia lamenta, uma vez que considera que o contributo de Rigo 23, que é um dos mais internacionais artistas plásticos madeirenses, seria de todo o interesse para uma candidatura ambiciosa, internacional e agregadora para toda a Região", sustenta.

A autarquia reitera, por fim, que "independentemente das condições, conta com o artista Rigo 23 e com todos os artistas regionais para apresentarem propostas artísticas inovadoras, a fim de integrarem uma candidatura ganhadora, e cumprir este desígnio de trazer para a Madeira uma Capital Europeia da Cultura, o que marcaria a década para o Funchal e para a Região".