Câmara do Funchal limpa 34 ribeiros em todo o concelho

A Câmara Municipal do Funchal está a proceder aos trabalhos de limpeza em 34 ribeiros e cursos de água de todo o concelho, ao longo das próximas semanas. A intervenção é uma medida de prevenção de cheias, tendo a primeira fase decorrido no passado Verão, abrangendo então um total de 18 ribeiros, num investimento municipal que ascendeu a 63 mil euros.

“São cerca de 10 km lineares de linhas de água, localizadas em aglomerados populacionais de todas as freguesias do Funchal, que estão a ser limpas pela Autarquia, de modo a assegurar as condições necessárias ao bom escoamento das águas e minimizar o risco de ocorrência de cheias”, explicou Miguel Silva Gouveia.

Para o presidente da Autarquia, “a sustentabilidade das bacias hidrográficas é de extrema relevância para o Município do Funchal. Para além de viabilizar a conservação do bom estado químico e ecológico das águas, garante o fluxo dos caudais líquidos e sólidos (areias, lamas e sedimentos) e minimiza o risco para as pessoas e bens, em situações extremas.

“É nesse sentido que temos vindo a investir na limpeza dos ribeiros”, para garantir a segurança das populações, a limpeza dos resíduos destes espaços e ainda a remoção das plantas invasoras, trabalhando em prol da qualidade de vida na cidade e da sustentabilidade dos habitats”, frisa o autarca.

“Há muitas linhas de água próximas de aglomerados populacionais que não têm efectivamente um nome, o que exige um trabalho acrescido para efeitos de localização por parte dos serviços municipais que acompanham esta intervenção, designando o ribeiro pela sua localização ao arruamento mais próximo. Para efeitos de sensibilização, a Câmara Municipal do Funchal lembra, igualmente, que disponibiliza um serviço de recolha de monstros, evitando assim o seu depósito nos ribeiros e outros locais inapropriados, e prevenindo os riscos associados a este tipo de atitudes para o meio ambiente”, explica o autarca, recordando que o pedido pode ser feito através do Contact Center da CMF.