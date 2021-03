Câmara do Funchal vai criar praça de táxis nos Viveiros

A Câmara Municipal do Funchal vai criar uma praça de táxis para três lugares na zona dos Viveiros. O compromisso foi assumido no final de uma reunião entre a delegação da Madeira da Confederação da Micro, Pequenas e Médias Empresas (CMPME) e o Departamento de Trânsito da autarquia, esta terça-feira.

Paulo Ricardo Azevedo, presidente da delegação regional da CMPME, referiu ao DIÁRIO que esta solução dirime um problema que se verificava naquela zona, junto do bar Brisa, entre os Viveiros e a Penteada, abrangida pela rede Rádio táxi, onde a inexistência de uma praça levava a que as viaturas do serviço de transporte tivessem de optar por estacionar nas placas, originando conflitos com a Polícia.

A abertura do Município para resolver o problema vai ao encontro das aspirações dos motoristas de táxi que, desde Novembro último criaram uma equipa de trabalho para reivindicar aquela pretensão.

À mesa da reunião de hoje, entre o Departamento de Trânsito da CMF e a delegação da CMPME, esteve também a ser debatida a criação de outra praça de táxis nos Piornais, junto à antiga fábrica da ILMA, na freguesia de São Martinho.