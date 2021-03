Açores com 34 novos casos em São Miguel e 17 recuperações

Os Açores registaram 34 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos em São Miguel, depois de na quarta-feira não terem sido diagnosticados novos doentes na região, indicou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu boletim diário, aquela entidade adianta que os novos casos foram diagnosticados em 1.713 análises realizadas, uma das quais em laboratório não convencionado, nas últimas 24 horas, período em que 17 pessoas recuperaram da infeção, uma no Pico e 16 em São Miguel.

Quanto aos novos casos, a Autoridade de Saúde açoriana adianta que "foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária", sendo 26 no concelho da Ribeira Grande, 25 dos quais em Rabo de Peixe (que hoje deixou de estar em cerca sanitária parcial) e um no Pico da Pedra.

Dos restantes casos detetados, seis foram no concelho de Ponta Delgada (um em São Pedro, um em São Sebastião, um nos Arrifes e três nos Ginetes).

Já no concelho de Vila Franca do Campo, foi detetado um novo caso na Ribeira Seca, tratando-se de um não residente com análise positiva no rastreio a viajantes ao sexto dia.

Hoje há também um novo caso no concelho da Lagoa, detetado em Água de Pau, referente a um viajante, residente, com análise positiva no rastreio à chegada.

Há agora dois doentes internados, mais um do que na quarta-feira, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.

Ainda de acordo com a Autoridade de Saúde dos Açores, há atualmente 1.014 vigilâncias ativas no arquipélago e continua ativa a cadeia de transmissão no Pico.

Assim, a região tem atualmente 80 casos positivos ativos, sendo 71 em São Miguel, a maior e mais populosa ilha açoriana, sete no Pico e dois na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 3.965 casos, recuperaram da doença 3.749 doentes e faleceram 29.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.617 pessoas dos 811.948 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.