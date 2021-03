Velázquez feliz por integrar “instituição tão histórica como é o Marítimo”

Velázquez, o novo treinador do Marítimo, diz ter sido um “privilégio” aceitar o convite de uma “instituição tão histórica como é o Marítimo”.

Numa altura delicada para o clube madeirense, acredita, não só por aquilo que conhece do futebol português, mas também por ser uma pessoa positiva, que o Marítimo pode dar a volta nos jogos que restam.

Confrontado com o facto de chegar ao clube na véspera do dérbie com o Nacional, assume, desde já, a responsabilidade desse jogo.

Carlos Pereira adiantou, durante a conferência de apresentação do novo treinador, que Velázquez só não irá para o banco na partida diante do Nacional se a burocracia não o permitir.

O presidente do Marítimo justificou a aposta em Velázquez por três factores fundamentais: capacidade de liderança, capacidade de disciplina que era necessária à equipa, não no sentido agressivo, mas no sentido de os jogadores respeitarem as ordens enviadas para dentro de campo, e pela coragem demonstrada para aceitar a proposta num momento difícil para o clube.

Carlos Pereira destacou a qualidade dos jogadores do seu plantel e acredita que são capazes de dar a volta aos maus resultados do Marítimo.

Recorde-se que o novo treinador foi apresentado esta manhã, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António. a acompanhar esta apresentação esteve um grupo de adeptos da claque 'Fanatics' que se manifestaram durante o treino pelos maus resultados da equipa.