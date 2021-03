CNF e Vetmedis juntos em prol do desporto

Foi hoje, dia 2 de Março, celebrado mais um protocolo de parceria, desta feita entre o Clube Naval do Funchal (CNF) e o Hospital Veterinário da Madeira /Vetmedis.

A sede social do CNF, serviu de palco a este acto, que tem como objectivo criar vantagens para os associados, bem como apoiar as modalidades desportivas da colectividade.

Duarte Correia administrador da Vetmedis, mostrou-se satisfeito por este acordo, salientando que desde sempre foi e é socio do CNF, casa que conhece desde tenra idade, e reconhece que a modalidade de Stand Up Paddle (SUP), lhe acresceu maior motivação para este efeito, agradecendo e dando os parabéns ao coordenador e direcção do CNF pelo empenho que tem dado na modalidade de SUP, que nos últimos anos tem obtido um crescimento muito relevante no panorama náutico regional.

A Vetmedis através deste protocolo ofereceu ao Naval do Funchal uma prancha Naish de Stand-up-Paddle-Board da última geração, para que esta modalidade possa ter melhor condições de trabalho e possibilitar o seu crescimento. Referiu que sendo a Vetmedis uma referência regional em termos de medicina veterinária, este protocolo permitirá aos sócios que possuem animais obter descontos até 10% em serviços Vetmedis.

Já a vice-Presidente da direcção Livramento Silva, agradeceu a disponibilidade da Vetmedis se juntar ao CNF, entidade que sendo referência é uma mais valia para todos nós, pois é nossa preocupação conseguir o melhor para os nossos associados.

Refira-se que este protocolo terá a duração de 3 anos.