PSD insiste no reconhecimento dos médicos venezuelanos junto dos Ministérios da Saúde e Ensino Superior

Os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República insistiram, hoje, na solução que tarda, por parte do Governo Central, quanto ao reconhecimento das habilitações profissionais dos médicos regressados da Venezuela, remetendo a pergunta já enviada, sobre o assunto, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, para os Ministérios da Saúde e do Ensino Superior.

“Depois do Ministro dos Negócios Estrangeiros ter respondido que esta questão não se enquadrava na sua área, apresentamos a mesma pergunta a quem tutela a saúde e a quem tutela as universidades, no sentido de perceber se existe ou não uma resposta a dar sobre a matéria”, sublinha o deputado Paulo Neves, que explica a escolha dos destinatários atendendo ao facto deste processo exigir um trabalho conjunto entre os três Ministérios em questão, assim como com o representantes do ensino superior.

“Confrontamos a Ministra da Saúde sobre esta questão para percebermos até que ponto é que se justifica que estes médicos regressados da Venezuela tenham de esperar largos anos por este reconhecimento quando fazem falta ao sistema nacional de saúde e também questionamos o Ministro do Ensino Superior porque as universidades assumem um papel determinante neste processo”, esclarece o deputado Social-democrata, que lamenta a desconsideração e a incompetência que o Governo da República tem vindo a demonstrar neste dossiê.

“Infelizmente, este assunto mereceu, desde a primeira hora, pouco empenho por parte do Governo Português, numa postura que, a nosso ver, constitui mesmo uma falta de respeito para com estes cidadãos mas, também, para com todos os Portugueses”, rematou.