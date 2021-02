Chegou mais um lote de vacinas à Madeira

O A320 da TAP Portugal aterrou às 22 horas desta noite de sábado no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo com mais um lote de vacinas contra a Covid-19.

Tal como era previsto, a Região recebeu mais doses da vacina da Pfizer, no total de 8.850, sendo que estas ficam em Santa Cruz até à próxima segunda-feira. Durante a manhã do dia 1 de Março serão encaminhadas para a farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De resto, as vacinas das AstraZeneca são esperadas para a próxima semana, aguardando-se por 4.650 doses.