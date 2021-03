Mar agitado na Madeira até amanhã de manhã

O mar vai estar bastante agitado no arquipélago da Madeira até as 6 horas deste domingo, dia 7 de Março, informa a Capitania do Porto do Funchal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento vai soprar por vezes forte, diminuindo a fresco ao final do dia e as ondas na costa Norte são de NW 3 a 4 metros, sendo 2,5 a 3 metros na parte S até final da manhã, diminuindo para 2,5 a 3 metros a partir do final do dia.

Na costa Sul estão previstas ondas de SW de 1 a 2 metros, e 2 a 3 metros na parte mais a W durante o dia.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.