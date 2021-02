Turma do Externato Júlio Dinis em isolamento profilático

Uma turma do 4.º ano do Externato Júlio Dinis, no Funchal, está em isolamento profilático depois de um encarregado de educação de um dos alunos ter testado positivo à covid-19.

O referido aluno já se encontra em isolamento profilático até efectuar o teste à covid-19, assim como os colegas de turma que deverão permanecer em isolamento até ser conhecido o resultado do teste.

O Externato Júlio Dinis já garantiu aos pais e alunos todo o apoio à distância enquanto durar este isolamento.