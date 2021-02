Nova turma em isolamento no Colégio do Infante

São 318 alunos que vão para isolamento, depois do Colégio do Infante ter comunicado esta quarta-feira que devido a contacto direto de aluno com pessoa infectada, fora do contexto escolar, uma turma do 2.º ciclo, com 22 alunos, ficará em isolamento profiláctico.

A Secretaria Regional da Educação (SRE) não incluiu este estabelecimento de ensino na última actualização que aponta para mais 12 casos positivos entre alunos (9) e auxiliares (3), tendo seguido para confinamento, segundo as contas da SRE, 296 discentes.

Segundo comunicação interna do Colégio, estes alunos vão agora usufruir do ensino não presencial até definição em contrário das autoridades de saúde. Sendo assim, esta turma junta-se a outras duas do pré-escolar, duas do 1.º ciclo e ainda outra de 2.º ciclo, totalizando seis turmas em isolamento.