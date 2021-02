Mais nove alunos com Covid-19 e 296 em isolamento na Madeira

Há mais nove casos positivos detectados, esta quarta-feira, em alunos, na Madeira. Depois de ter avançado com sete novos alunos infectados por Covid-19, a Secretaria Regional da Educação (SRE) rectificou o número e actualizou os dados. Há também mais três auxiliares infectadas, o que no total envolve 12 pessoas com Covid-19 e 15 turmas em isolamento.

Também na sequência de contactos de dois alunos e duas auxiliares com casos positivos, fora do contexto escolar, três turmas iniciaram isolamento profiláctico até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Ao todo, 18 turmas entram agora em confinamento na Região envolvendo 296 alunos, três docentes e uma auxiliar.

De realçar que também hoje regressaram ao regime de aulas presencial três turmas, num total de 60 alunos, e dois docentes, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino.

Actualização SRE

Infantário 'Academia da Fantasia'

Duas auxiliares e uma criança testaram positivo. O consequente isolamento profilático de outros elementos da comunidade educativa obrigou ao encerramento deste estabelecimento privado de ensino, aguardando-se o resultado da testagem entretanto encetada. Estão em confinamento 12 salas (183 crianças).

Infantário no Caniço encerra após funcionária e criança testarem positivo Delegado de saúde recomendou testagem geral com estabelecimento em funcionamento, mas a direcção não quis correr riscos

EBS da Ponta do Sol

Um aluno testou positivo.

EB1/PE das Figueirinhas

Dois alunos testaram positivo. Na sequência, uma turma (22 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Infantário Refúgio do Bebé

Uma criança e um assistente operacional testaram positivo. Na sequência, uma sala (dez crianças) inicia isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Marinheira

Uma criança testou positivo.

Infantário Auxílio Maternal do Funchal

Devido a contacto de duas auxiliares e uma criança com casos positivos, fora do contexto escolar, três salas (44 crianças) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos

Dois alunos testaram positivo. Na sequência, duas turmas (41 alunos) iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE Lombo dos Canhas

Devido ao contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (17 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Assomada

Uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (23 crianças), três educadoras e uma auxiliar iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.