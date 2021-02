12 alunos, duas educadoras e dois auxiliares com Covid-19

No dia em que regressaram ao regime de aulas presencial 17 turmas, num total de 281 alunos, e 49 docentes e não docentes, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da Região Autónoma da Madeira, o boletim diário da Secretaria Regional de Educação casos positivos em 12 discentes, duas educadoras e dois auxiliares.

Para além do encerramento do Infantário “Academia da Fantasia”, já referenciado a 3 de fevereiro, estes casos resultaram no confinamento de cinco turmas/salas, num total de 86 alunos, três docentes/educadoras e dois auxiliares.

Registaram-se ainda contactos de cinco alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, que resultaram no isolamento profilático – até indicação em contrário das autoridades de saúde – de cinco turmas, num total de 78 alunos/crianças, sete docentes/educadoras e quatro auxiliares.

Os casos positivos e contactos registados foram os seguintes:

Infantário “Academia da Fantasia” - Na sequência da testagem que decorre a toda a comunidade escolar, oito crianças, uma educadora e uma auxiliar testaram positivo. O estabelecimento permanece encerrado.

EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos - Dois alunos testaram positivo. Na sequência, duas turmas (39 alunos) e dois docentes estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB123/PE Bartolomeu Perestrelo - Aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (16 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Ladeira - Um auxiliar testou positivo.

Infantário “Refúgio do Bebé” - Uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (14 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE de Santo Amaro - Uma educadora testou positivo. Na sequência, uma sala (17 crianças) e uma auxiliar estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (15 alunos), dois docentes e uma auxiliar estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE/Creche da Nazaré - Devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (19 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Infantário “Cidade dos Brinquedos” - Devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (13 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Pena - Devido a contactos de dois alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, duas turmas (31 alunos) e quatro docentes estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.