8 casos de Covid-19 nas escolas obrigam a isolar mais de 160 alunos

A Secretaria Regional de Educação já actualizou a lista de estabelecimentos de ensino com constrangimentos ao normal funcionamento causados pela pandemia da Covid-19.

Sabe-se assim que hoje, dia 1 de Fevereiro, um docente da EB1/PE da Lourencinha testou positivo para o novo coronavírus. Já na EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos foram dois os discentes a acusar positivo para a Covid-19.

Na EB1/PE Visconde Cacongo, na sequência do teste positivo de um aluno e de contactos diretos de outros dois com casos positivos, fora do contexto escolar, três turmas (66 alunos), cinco docentes e quatro auxiliares iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Também na EB1/PE da Assomada há a reportar dois casos positivos. Uma educadora e um aluno testaram positivo. Na sequência, uma turma (23 alunos) e uma educadora iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

No Infantário Auxílio Maternal do Funchal uma educadora testou positivo. Na sequência, uma sala (12 crianças), uma educadora e uma auxiliar iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na sequência de contactos diretos de três alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, três turmas da EBS Gonçalves Zarco (48 alunos) iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes há um aluno que testou positivo. Na sequência, uma turma (18 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.