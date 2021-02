211 alunos da Região voltaram ao regime de aulas presencial

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do seu boletim diário sobre a situação nas escolas da Madeira em relação aos casos de covid-19, anunciou que, esta terça-feira, regressaram ao regime de aulas presencial 12 turmas, num total de 211 alunos, e 19 docentes e não docentes, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da RAM.

Desde o início de Janeiro até ao momento, 33 alunos que testaram positivo voltaram às respetivas escolas.

De acordo com a mesma informação, um aluno da EBS de Jaime Moniz testou positivo e uma turma (22 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Já na EBS da Ponta do Sol, devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (19 alunos) inicia regime de aulas não presencial.

No Infantário Auxílio Maternal do Funchal, uma criança e três colaboradores testaram positivo. Na sequência, uma sala (cinco crianças) e três colaboradores iniciam isolamento profilático.

Dois alunos testaram positivo na EB1/PE da Lourencinha. Na sequência, uma turma (21 alunos) inicia regime de aulas não presencial.

No Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira um aluno testou positivo para covid-19, pelo que uma turma (22 alunos) inicia regime de aulas não presencial.

Dois alunos testaram positivo na EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, informa também a Secretaria Regional de Educação.

Na EB1/PE/Creche da Ponta do Sol, devido a contactos diretos de três alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, três turmas (51 alunos) iniciam isolamento profilático.

Devido ao contacto direto de uma criança da EB1/PE de Santo Amaro com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (15 crianças), duas educadoras e uma auxiliar iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Um funcionário da EB1/PE da Nazaré testou positivo, refere ainda a nota informativa desta terça-feira.