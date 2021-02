'Liceu' acolhe conferência 'O curso de Engenharia de Informática da UMA'

No âmbito do Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, a Escola Secundária Jaime Moniz convidou, para a próxima quarta-feira, pelas 09h45, Filipe Quintal, director de Curso de Engenharia de Informática da UMA, para preletor de uma conferência subordinada ao tema 'O curso de Engenharia de Informática da UMA'.

A iniciativa é destinada aos alunos do 12.º ano daquele curso.

A palestra tem como objectivo proporcionar a identificação de áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências; promover nos alunos a necessidade destes estabelecerem objectivos, traçarem planos e concretizarem projectos, com sentido de responsabilidade e autonomia, e proporcionar aos potenciais estudantes, informação alargada sobre o curso de Engenharia Informática da Uma.

A iniciativa está a cargo dos docentes Dulce Jorge e Marco Delgado, com o apoio dos restantes docentes do curso, sendo dinamizada em ambiente híbrido, com a participação digital do orador e presencial dos alunos.