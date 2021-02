'Liceu participa em sessão 'Euroescola' do Parlamento Europeu

Na próxima sexta-feira, dia 12 de Fevereiro, pelas 08:30, decorrerá na sala Luís Miguel de Sousa Classroom da Escola Secundária Jaime Moniz, uma sessão em directo com o Parlamento Europeu, integrada no programa Euroscola.

Em virtude de situação pandémica, todas as sessões presenciais que deviam ter tido lugar desde Março de 2020, passaram a ser realizadas on-line. O tema de trabalho desta sessão Euroscola de dia 12 é a Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

A Escola Secundária Jaime Moniz foi convidada pela direção do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu (GIPE), em Portugal, a integrar a sessão plenária de trabalhos do PE para este dia, sendo representada por cinco alunos da turma 10º5, na qualidade de embaixadores júnior, acompanhados das embaixadoras sénior do Projecto EEPE da Escola e pela presidente do conselho executivo da Escola, Ana Isabel Freitas.

Este projecto visa "sensibilizar os jovens alunos para a participação cidadã em questões de natureza e interesse global, embora mais especificamente em questões de cariz europeu, designadamente, a importância da existência de uma Carta dos Direitos Fundamentais da UE, e o papel que a mesma representa na nossa vida democrática, com vista à construção de um perfil de cidadania que permita a construção de sociedades mais solidárias, atuantes e informadas", pode ler-se na nota de imprensa remetida às redacções pela escola.