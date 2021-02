Deslizamento de terras na frente mar do Sítio do Tanque preocupa moradores

Os moradores do sítio do Tanque, na freguesia da Ponta Delgada, estão alarmados com o deslizamento de terras em toda a frente mar daquele sítio. A situação não é nova, uma vez que a erosão junto ao mar tem sido uma constante, mas agravou-se com o temporal de 25 de Dezembro de 2020, quando toda a zona foi fustigada por um forte temporal.

O alerta pretende chegar às entidades competentes (Junta, Autarquia e Governo), para que no local possam fazer uma avaliação mais precisa dos deslizamentos de terras e possam intervir com urgência. São vários desabamentos ao longo da frente mar, desde os lagares, junto ao Ribeiro do Cabouco, até ao Ribeiro do Tanque.

“Corremos toda a praia do sítio do Tanque, aquela que é/era a nossa praia (desde a infância), bem como a dos residentes e de vários estrangeiros (do hotel da freguesia e de alojamento local, que gostam de aceder ao mar, em vez de piscinas, sendo que a do Complexo Balnear da freguesia é altamente movimentada no Verão). Toda aquela situação é pavorosa”, diz o casal Branco.

No vídeo, captado no início deste mês de Fevereiro, é possível ver a dimensão dos deslizamentos na falésia.