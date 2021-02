O Director Desportivo do Madeira Andebol SAD, Frederico Machado foi convidado pela Federação de Andebol de Portugal para ser um dos oradores no curso de técnicos Master Coach, a formação mais elevada promovida pela entidade que gere a modalidade em Portugal. Neste evento Frederico Machado irá falar do projecto do AM Madeira Andebol SAD, na visão do gestor desportivo.