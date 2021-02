China soma 11 novos casos, todos oriundos do exterior

A Comissão de Saúde da China informou hoje que foram diagnosticados 11 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.

Os casos foram detetados em viajantes oriundos do exterior nas cidades de Xangai (leste), Tianjin (norte) e Pequim (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Sichuan (centro), Fujian (leste) e Hunan (centro).

A Comissão de Saúde chinesa indicou que, até à meia-noite (16:00 de domingo em Lisboa), o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 401, entre os quais dois em estado grave.

Desde o início da pandemia, 89.842 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.461.254 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.962 pessoas dos 797.525 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.