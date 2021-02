Concursos literários com grande adesão dos alunos da Escola Jaime Moniz

Mesmo em época de ensino à distância, o Liceu Jaime Moniz continua a organizar actividades extracurriculares e concursos literários e, de acordo com Hélder Teixeira, delegado do Grupo Disciplinar de Português, a 14.ª edição do Concurso Nacional de Leitura 2020/2021 Fase Escolas, no passado dia 12 de Fevereiro, contou com muitos participantes, alunos da escola dos vários níveis do ensino secundário.

Nesta fase, Hélder Teixeira promoveu e divulgou o Concurso Nacional junto dos docentes do Grupo 300, com a colaboração da Biblioteca da Escola, escreve a escola em comunicado.

Os alunos submeteram-se a três provas de selecção: prova de compreensão de leitura do conto 'O quarto vermelho', inserido na obra Ficção Curta Completa, Volume I de H. G. Wells; prova de declamação/leitura expressiva do poema 'Arte poética', de Poesia Reunida, da poetisa Maria do Rosário Pereira e prova de argumentação sobre a máxima 'Se o medo interferir na decisão de ter coragem, a superação nunca será um objecto de conquista'.

Os trabalhos foram apresentados com o recurso a ferramentas digitais, para garantir a segurança dos participantes.

Já foram seleccionados os dois alunos que vão representar a ESJM na segunda fase, a nível regional, que ocorrerá entre Março e Abril. A final nacional decorrerá em Lisboa, em Junho. Por unanimidade, foram escolhidas para seguirem para a segunda fase do CNL - Fase Regional, as concorrentes Clara Alves Vasconcelos , 12.º13, e Lígia Francisca Nóbrega Caldeira, 11.º04.