Conferência internacional debate papel dos museus

Podem se inscrever até 12 de Março as pessoas interessadas em participar na conferência digital ‘Museus e Responsabilidade Social - Participação, Redes e Parcerias’, a decorrer nos dias 23 e 24 de Março, a segunda de um ciclo de três que começou com uma na Alemanha em Setembro e termina com uma novamente em Setembro na Eslovénia. Esta segunda iniciativa realiza-se no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, a anterior e a seguinte são no âmbito da presidência desses países, e é organizada em Portugal pela Direcção-Geral do Património Cultural.

Esta conferência junta uma série de especialistas para debater em formato bilingue várias questões ligadas aos museus e à sua relação com o meio, nomeadamente a responsabilidade social em tempos de pós-pandemia, as abordagens participativas, as redes e parcerias colaborativas, os territórios de proximidade e territórios globais, a democracia cultural e a medição do impacto social.

A conferência inaugural tem como convidado François Mairesse, investigador e professor de Museologia na Universidade de Paris 3 - Sorbonne, que traz a comunicação ‘Museus e responsabilidade social: preparar o futuro pós-pandemia - tendências e desafios’.

O programa conta com a presença de vários outros convidados internacionais, que vêm de museus da Alemanha, Irlanda, País de Gales e França, bem como de organizações internacionais, como a Network of European Museum Organizations, o Ibermuseus e o Museum for the United Nations. A nível nacional, destaque para a participação de Bernardo Alabaça, director-geral do Património Cultural e da ministra da Cultura, Graça Fonseca, na sessão de abertura, e de Paulo Pires do Vale, comissário do Plano Nacional das Artes e de Hugo de Seabra, gestor da Iniciativa PARTIS.

A conferência integra debates, conferências, mesas redondas, tem como objectivos sensibilizar para a importância da responsabilidade social dos museus; promover abordagens centradas na participação e na mobilização dos cidadãos; realçar os contributos dos museus para a transformação social e o trabalho em rede; e contribuir para o debate de metodologias diversificadas de avaliação do impacto social dos museus. Será transmitida através das redes sociais, sendo de participação gratuita.

A organização de ‘Museus e Responsabilidade Social - Participação, Redes e Parcerias’ conta com o apoio da NEMO – Network of European Museum Organisations ed a Associação de Museus da Eslovénia.

O evento não inclui contributos de museus das regiões autónomas.