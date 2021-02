Sporting vence e garante pelo menos 10 pontos à vontade para o Dragão

O líder da I Liga, Sporting CP venceu esta noite mais um jogo (ainda não perdeu neste campeonato) e consolidou a vantagem face ao segundo classificado, o FC Porto, abrindo uma vantagem de 13 pontos.

Com golos de Feddal (27 minutos) e Nuno Santos (31 minutos), os comandados por Ruben Amorim conquistaram os três pontos e ficam assim mais seguros de uma larga vantagem para o segundo classificado, precisamente o próximo adversário no campeonato, na visita ao Dragão .

Sabendo ainda que o próximo adversário do FC Porto é o Marítimo, em jogo a realizar na Madeira na próxima segunda-feira, os 'Leões de Alvalade' esperarão por mais um deslize do actual campeão ante os 'Leões do Almirante Reis', aflitos por pontos que os tirem da cauda da tabela classificativa.