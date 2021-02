Internet sem limite para alunos, burlas e covid-19 em destaque nos jornais

Visão:

- "Vêm aí os novos loucos anos 20"

- "Exclusivo Michelle Obama entrevista Amanda Gorman"

- "Covid-19: Podemos derrotar as variantes do vírus?"

- "Bitcoin: Riscos e ilusões da febre dos milhões"

Sábado:

- "Especial emprego: O que as grandes empresas procuram"

- "Capital Europeia da Cultura: Os milhões que 10 autarquias estão a gastar"

- "Rúben Amorim: A vida como aprendiz de treinador no Casa Pia"

Correio da Manhã:

- "'Vi a Valentina morrer', irmão afetivo relata em tribunal o horror das últimas horas de vida da criança"

- "FC Porto-Juventus (2-1): Dragão apaga Ronaldo"

- "Portugal vai produzir vacinas"

- "Pais em teletrabalho com direito a apoio"

- "Hospitais cheios impedem fim do confinamento"

- "Benfica defronta Arsenal: Jesus: 'Liga Europa não é tábua de salvação'"

- "Jovem morto por colegas e atirado para um poço"

- "Moeda virtual: Bitcoin deixa mercados loucos"

- "Impostos: Fatura da sorte do Fisco vai dar carros elétricos"

- "Rapper condenado: Protestos violentos incendeiam Espanha"

Público:

- "Alunos terão Internet sem limites, mas velocidade pode ser reduzida"

- "PSD Paulo Rangel, Pinto Luz e Luís Montenegro à espera de Passos Coelho"

- "Novas regras: Mais de 80% dos beneficiários do apoio às famílias foram mulheres"

- "Covid-19: Já há hospitais a fazerem rastreio regular aos doentes"

- "Função pública: Plano de recuperação apoia formação no Estado"

- "Liga: FC Porto vence a Juventus (2-1) pela primeira vez"

- "Investigação: ADN mais antigo do mundo a ser sequenciado mostra como evoluíram os mamutes"

- "Viseu: Álvaro Siza: 'Acho uma barbaridade cobrir uma praça de um centro histórico denso'"

Diário de Notícias:

- "Tratamento israelita promete revolucionar o combate à covid-19"

- "Três anos na liderança do PSD: Rui Rio: 'O estilo do PSD não é gritar, as críticas têm de ser racionais'"

- "Artigo exclusivo António Costa Acelerar o futuro: A estratégia do primeiro-ministro para 'pôr em marcha a bazuca' com 'participação de todos'"

- "Défice comercial regressa oito anos depois. Excedente externo resiste"

- "Forças senegalesas expulsam rebeldes de Casamansa da fronteira com Guiné"

- "Isaías: 'No avião celebrámos com champanhe. Ainda hoje revejo o jogo com o Arsenal'"

- "Apoios aos pais em teletrabalho: Governo antecipa-se a coligação negativa"

Jornal de Notícias:

- "Pandemia empurra mais licenciados para o trabalho doméstico"

- "FC Porto 2-1 Juventus: Vitória no dragão faz sonhar"

- "Liga Europa: Benfica revoluciona a defesa e Braga quer partir em vantagem"

- "Julgamento: Pai e madrasta trocam acusações sobre a morte de Valentina"

- "PSP: Cresce o número de condutores sem carta ou com título caducado"

- "Teletrabalho: Quem tem filhos menores pode parar e ter apoio"

- "Saúde: Juntas médicas vão facilitar emissão de atestados"

- "Alto Minho: Sete autarcas revoltados com serviço das águas"

- "Direito de Resposta: Fiscal da Câmara e mulher burlam deficiente e ficam-lhe com a herança"

- "Global Media: Marco Galinha lidera grupo do JN, DN, TSF e O Jogo"

Inevitável:

- "Burlões aproveitam covid para enganar idosos"

- "Aumenta a contestação de portugueses e brasileiros retidos"

- "Perder a infância para a guerra"

- "Joana Mortágua escreve sobre a prisão do rapper que insultou Juan Carlos"

- "Vaga de frio nos EUA: Estado do Texas com mínimas de -18.ºC"

- "Ordem trava contratação de enfermeiros formados no estrangeiro"

- "PAN quer saber o que presidente do TC pensa sobre homossexuais"

- "1971: Quando o Benfica de Eusébio derrotou um Arsenal de pólvora seca"

Negócios:

- "Fisco vai ceder dados para validar o Apoiar Rendas"

- "Efeito Draghi já se sente nos mercados"

- "Impostos: As datas a não perder na entrega do IRS"

- "Tecnologia: Nokia contrata 300 para novo centro de serviços"

- "SPAL deve 25 milhões e está nas mãos do Novo Banco e do Estado"

- "Na Biblioteca dos CEO: A prosperidade é uma escolha, não é um segredo"

- "Apoio aos pais também é alargado na Função Pública"

O Jogo:

- "FC Porto-Juventus (2-1): Fulminantes: Dragões marcam a abrir as duas partes e vencem a Juve pela primeira vez na história"

- "Sporting: Tiago Esgaio na mira de Rúben Amorim"

- "Benfica-Arsenal: 'Agora é como a Champions', Jesus não vê Liga Europa como tábua de salvação e espera dificuldades"

- "Braga-Roma: 'Vamos jogar olhos nos olhos', Carvalhal respeita, mas não receia italianos e aponta à vitória"

- "V. Guimarães-Farense (2-2): Vimaranenses falham aproximação à Europa"

Record:

- "FC Porto-Juventus (2-1): Euro dragão: Portistas banalizam campeão italiano"

- "Benfica-Arsenal: 'Temos de saber agredir o adversário', Jesus quer equipa com bola"

- "Sporting: Miúdos saem de casa: Nunca os juniores tiveram tanto protagonismo neste milénio"

- "SP Braga-Roma: 'Vamos até ao limite', Carvalhal"

A Bola:

- "FC Porto-Juventus (2-1): Velho senhor: Vantagem podia ser mais confortável, mas dragão deixou 'vecchia signora' em sentido"

- "Benfica-Arsenal: Lucas Veríssimo em estreia no regresso dos três centrais"

- "Braga-Roma: Guerreiros sem medo, romanos com respeito"

- "Sporting: Matheus Nunes é leão por inteiro"