Tarjas com a palavra "Basta" espalhadas pelas bancadas do Estádio do Dragão

Várias tarjas com a palavra "Basta" foram colocadas nas bancadas do Estádio do Dragão, onde hoje se realiza o encontro entre o FC Porto e o Boavista, a contar para a 19ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Além destas lonas de grandes dimensões, com fundo branco e as letras em azul, que se espalham por três das bancadas, também os placards de eletrónicos de publicidade do recinto passam a mesma mensagem.

Esta será mais uma forma de contestação do FC Porto, que nas últimas semanas tem criticado algumas arbitragens, nomeadamente dos jogos com Benfica, Belenenses SAD e no duplo confronto com o Sporting de Braga.

A expulsão de Luis Díaz, no jogo com os minhotos, de quarta-feira, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (1-1), levou Pinto da Costa à sala de imprensa, onde teceu duras críticas à arbitragem, garantindo que o FC Porto "não se vai vergar".

"Basta! Queremos paz no futebol, mas basta! Não brinquem mais com o esforço dos jogadores, treinadores e adeptos do FC Porto", disse o dirigente após o jogo, numa conferência de imprensa que não contou com a presença do treinador Sérgio Conceição.