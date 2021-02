Sporting de Braga vence Santa Clara e aproxima-se do segundo lugar

O Sporting de Braga venceu hoje na visita ao Santa Clara, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aproximando-se do FC Porto, que está em segundo no campeonato.

Nos Açores, o colombiano Cristian Borja, recentemente contratado ao Sporting, marcou o único golo da partida, aos 10 minutos, garantindo o triunfo do Sporting de Braga.

Com esta vitória, o Sporting de Braga está em terceiro, com 40 pontos, a um do FC Porto (que empatou 2-2 com o Boavista) e a oito do líder Sporting, que tem menos um jogo, podendo ser igualado pelo Benfica, quarto, com 37, que joga hoje com o Moreirense.

Já o Santa Clara, que não perdia há quatro jogos (três vitórias e um empate), está em sétimo, com 25.