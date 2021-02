Jornal i:

- "Fake News: O vírus que invadiu as redes sociais"

- "'Houve excesso de confiança em alguns lares de que a vacina teria efeito imediato': Pedro Simas"

- "Grande entrevista o bispo Dom Luiz Lisboa que abandona Pemba, Moçambique, por ordens do papa, e regressa ao seu Brasil: O papa escancarou a guerra de Cabo Delgado'"

- "Portugal proíbe voos vindos do Brasil mas abre porta a escalas"

- "Autoeuropa contrata 200 precários depois de ter despedido, acusa sindicato"

- "Morreu Carlos Menem, antigo Presidente da Argentina, aos 90 anos"

- "Revelados detalhes de testamento de Larry King, ex-mulher foi excluída"

Correio da Manhã:

- "Família desvia 10 milhões de seguradoras: Novo inquérito-crime: Ministério Público investiga clã Espírito Santo"

- "Restaurantes perdidos queixam-se da burocracia"

- "Números baixam, mas Portugal ainda está no topo mundial de casos e óbitos"

- "Simulador 'online' para ajudar cidadãos no processo da vacina revela dificuldades"

- "Apoio psicológico após morte de 34 pessoas em lar de Alcáçovas"

- "Moreirense-Benfica (1-1): Águia de Jesus ferida no ninho"

- "Crise financeira no dragão: FC Porto antecipa receitas futuras com juro de 5,93%"

- "Sporting luta por dez pontos de vantagem"

- "Milionário das orgias passeia pela Europa"

- "1,4 mil milhões em 2020: Recorde de crédito na compra de carros usados"

- "Sacos com GPS: PJ caça 100 kg de 'coca' em navio no alto mar"

- "Orlando Nascimento: Juiz investigado volta a despachar processos na Relação de Lisboa"

- "Educação: Ministério publica calendário com erros"

Público:

- "Há zonas do país onde o apoio alimentar do Estado já não dá resposta"

- "Eleições na Catalunha: Socialistas querem formar Governo, mas independentistas juntos têm a maioria. Vox arrasa à direita"

- "Entrevista, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS: 'A liderança de António Costa é insubstituível'"

- "Documentário Artur Paredes, 'um génio maior da nossa cultura'"

- "Poupanças: Produtos sem risco quase desapareceram do mercado"

- "Mortes nos comandos: Exército envia ao tribunal informação que MP disse ser falsa"

- "Morreu Carlos Menem: O Presidente que deixou a Argentina em crise nos anos 90"

- "Testemunhos: O medo e os pesadelos de quem esteve internado com covid"

- "Reportagem em Viseu: Como um hospital ultrapassa sete vezes seguidas o limite e continua a dar resposta"

- "Plano em marcha: Ritmo de vacinação volta a acelerar e atingiu novo máximo: mais de 18 mil doses por dia"

Diário de Notícias:

- "Combate ao extremismo em Portugal: Plano aprovado às escondidas e sem ações públicas"

- "Deputadas não inscritas: Do luto pelos animais de Cristina Rodrigues à 'paz' de Joacine Catar Moreira"

- "Supermercados: Do Kimchi ao soju, os sabores coreanos à conquista de Lisboa"

Jornal de Notícias:

- "Moreirense 1-1 Benfica: Minhotos travam recuperação encarnada"

- "FC Porto: 'Messi do Olival' [Francisco Conceição] espera nova oportunidade frente à Juventus"

- "Detetada venda ilegal de testes covid-19 nas farmácias"

- "Refugiados aguardam pelo SEF em T1 com sete pessoas"

- "Desconto na fatura da luz será feito a partir de hoje"

- "Carnaval: Em Podence celebra-se à varanda"

- "Diabéticos: Seringas acabam no lixo"

- "Braga: Assalto simulado em burla a casa de penhores"

- "Maia: 62 milhões de investimento em habitação social"

- "Liga: Triunfo nos Açores aproxima Braga do 2.º lugar"

- "Sporting: Amorim descansado no caso Palhinha"

Negócios:

- "Conversa capital, João Leão [ministro das Finanças]: 'Estamos a avaliar a situação dos pais em teletrabalho'"

- "Balcão do inquilino espera há dois anos para sair da gaveta"

- "Como vão funcionar os tarifários do 5G"

- "Banca: Novo Banco já vendeu 1.700 milhões em imóveis"

- "Na Biblioteca dos CEO: A indústria da tecnologia na era digital"

A Bola:

- "Moreirense-Benfica (1-1): Paulada: Águias sofrem sério castigo e podem afastar-se ainda mais da luta pelo título"

- "Santa Clara-SC Braga (0-1): Vitória de Champions"

- "Sporting-P. Ferreira: 'Não olhamos para os rivais', Rúben Amorim recusa euforia apesar de poder ficar com mais 10 pontos que os dragões e com mais 13 que as águias"

- "FC Porto: 'O melhor da sua geração', a história de Francisco Conceição, o 'Messi' do olival"

- "Internacional: Golos da seleção"

Record:

- "Moreirense-Benfica (1-1): Assim é difícil: Águia volta às exibições cinzentas e a perder terreno"

- "Sporting-P. Ferreira: 'Temos de ser humildes', Amorim não altera discurso apesar de poder ficar com 10 pontos de avanço"

- "FC Porto: Francisco Conceição emocionado com a estreia: 'É só o começo'"

O Jogo:

- "Santa Clara-Braga (0-1): Borja agarra pódio: Golo do ex-leão bastou para fugir ao Benfica e morder calcanhares ao FC Porto"

- "Moreirense-Benfica (1-1): Águias de duas caras"

- "FC Porto: Francisco: Pandemia acelerou o destino"

- "Sporting-P. Ferreira: 'União é mérito dos jogadores', Amorim recusa louros pelo fim das divisões internas"

- "Portimonense-Gil Vicente (4-1): Algarvios renascem"