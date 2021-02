Orquestra de Bandolins de São Roque do Faial celebra amanhã 16 anos

A Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial celebra amanhã, 21 de Fevereiro, 16 anos de actividade com a celebração de uma missa de Acção de Graças, às 9 horas, na Igreja Paroquial.

Este agrupamento musical é o mais jovem desta instituição. Iniciou os ensaios a 21 de Fevereiro de 2005, pelas mãos do Prof. Heliodoro Dória, tendo feito a sua primeira actuação no dia 29 de Maio desse ano, no XII Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, evento realizado anualmente em São Roque do Faial através da Casa do Povo.

A ideia era proporcionar aos jovens da freguesia mais uma oportunidade de aprenderem música e poderem assim ocupar os seus tempos livres, esperando que, no futuro, alguns dos elementos da Orquestra de Bandolins pudessem integrar a ‘Tunacedros’ desta Casa do Povo.

O grupo tem como Directora Artística a Profª Helena Paula Luís e a orquestra é constituída por 10 elementos, liderados por Ermelinda Abreu, a coordenadora que faz a ligação do mesmo à Direcção da Casa do Povo.

Este grupo tem actuado em várias festividades na freguesia e fora dela ao longo dos anos, nomeadamente: Mostra Gastronómica de Santana, Encontro de Orquestras da RAM, Festival da Truta, Rota da Sidra, Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, abertura de Exposições na Casa da Cultura de Santana e actuações em instituições de solidariedade da Região, entre outras actividades.