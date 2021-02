Banda Municipal do Funchal celebra hoje 171 anos

A Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses celebra hoje 171 anos de história ao serviço da música.

As comemorações são escassas, devido à situação pandémica, mas o dia de aniversário contou com o lançamento do videoclipe ‘C'era una volta il West’ e o hastear da bandeira ao som do hino da banda.

No sábado, dia 20, será celebrada uma eucaristia na Igreja da Sé, às 15 horas.

Numa altura marcada pela pandemia da Covid,19, que obrigou a mudanças e desafios, a cultura reinventou-se e os Artistas Funchalenses foram agentes activos dessa mudança, indica a Banda, salientando que os objectivos para este ano passam por garantir a continuidade e o crescimento desta instituição.